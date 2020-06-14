نقابة الصحفيين تحتفل بالذكرى (151) للعيد الوطني للصحافة العراقية

2020/06/14 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية، غدا الاثنين، من كل عام بالذكرى السنوية للعيد الوطني للصحافة العراقية.وقالت النقابة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاحتفال بهذا الحدث المهم في تاريخ الصحافة العراقية هو استذكار للخطوات الاولى لولادة صحيفة الزوراء في الخامس عشر من حزيران عام 1869 لتأخذ اسما من حبيبتهم مدينة بغداد […]

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