آمر اللواء السابع: تحية لصاحب الفتوى وقادتنا الشهداء والأحياء وملبي الفتوى من مقاتلي الحشد بذكراه السادسة

2020/06/14 | 14:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي جابر الموسوي، الاحد، تحية لصاحب الفتوى المرجع السيد علي السيستاني وقادتنا الشهداء والاحياء وملبي الفتوى من مقاتلي الحشد بذكراه السادسة،.فيما يلي نص التهنئة: الثالث عشر من حزيران مولد حصن ولاية أمير المؤمنين ودرع المظلومين ومنارة الأحرار و بنيان الأبرار وقاصم شوكة الإرهاب والفجار حامي العراق وساحق أهل

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