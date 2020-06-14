البيشمركة تصدر بيانا بشأن هجوم لداعش على قرية في ديالى

2020/06/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، الاحد، بيانا بشأن هجوم داعش على قرية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة هاجمت ليل 13-14/6/2020 على قرية (دارا) التابعة لقضاء خانقين، ادى الهجوم الى استشهاد سبعة اشخاص من عائلة كردية كاكائية واصابة خمسة اخرين بجروح".

وادانت الوزارة في بيانها "الجريمة البشعة، داعية القوات العراقية في تلك الحدود الى حماية ارواح واملاك الناس الابرياء بدون اي تمييز قومي او ديني"، مبينة أن "سلامة السكان في تلك الحدود تقع على عاتق تلك القوات المتمركزة هناك".

واشارت الوزارة بحسب البيان إلى أنه "خلال الفترة الماضية، حذرنا عديد المرات من غياب قوات البيشمركة في تلك المناطق ومخاطر الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".

ولفتت إلى ان "بارتكاب العديد مثل هذه الجرائم، يتطلب الوضع تفعيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة ومعا وعن طريق (البيشمركة والجيش العراقي) العمل على ملئ الفراغات الامنية بشكل يحمي ارواح واملاك المواطنين في تلك المنطقة بكردها وعربها وتركمانها وكافة المكونات الدينية".

واردفت أن "استهداف الكرد في تلك المناطق واخلاء القرى الكردية بالقوة والجرائم والقتل، من عمل المجموعات الارهابية فقط والتي كانت مع داعش وتريد بهذه الاعمال الخطيرة اجلاء الكرد من المنطقة والاستمرار في عمليات التعريب والتهجير في المنطقة".

واوضحت وزارة البيشمركة بحسب البيان أن "واجب قواتها هو منع واحباط حلم الارهابيين ضد المواطنين وسنرد بعنف على اية محاولة واستهداف من هذا القبيل".

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