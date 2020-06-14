نحو 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال يوم واحد

2020/06/14 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سما سادات لاري، الأحد، تسجيل 247...





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