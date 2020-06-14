2020/06/14 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية ومعالجة ملف الحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية ومعالجة ملف الحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية ومعالجة ملف الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).