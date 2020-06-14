كارثة في إحدى الدوائر الحكومية بالعراق.. مئات المواطنين يتكدسون في مكان محكم ويستغيثون من خطورة كورونا(فيديو)

2020/06/14 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، حصلت عليه “يس عراق”، اليوم الأحد، إحدى دوائر الرعاية الاجتماعية في العراق، تكتظ بالمواطنين على نحو خطر، في ظل انتشار وباء كورونا في أغلب المحافظات العراقية.وتحدث أحد الأشخاص وهو يصور من كاميرا هاتف محمول، عن معاناتهم في هذا المكان، حيث ذكر رقما ربما حقيقيا أو لا بأن الموجودين […]

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