“حرب التماثيل” تصل إلى إيطاليا

2020/06/14 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خرب محتجون في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء السبت، تمثال الصحفي الإيطالي الشهير، إندرو مونتانيلي، حيث قاموا بطلائه باللون الأحمر.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيطالية عبارات “عنصري، مغتصب” مكتوبة بطلاء أسود على قاعدة التمثال.وهي الحادثة الأولى لتخريب تمثال في إيطاليا منذ موجة التظاهرات التي عمت أنحاء عدة من العالم بسبب مقتل […]

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