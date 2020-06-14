الوجه الاخر للحضارة الغربية الرأسمالية - جاسم ألصفار

2020/06/14 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار عند نشرها لتوقعاتها للعام 2020 في عددها الصادر نهاية عام 2019 بخصوص قدرة البلدان المختلفة على مواجهة الأوبئة ذكرت مجلة Focus Economics: " البلدان الغربية فقط، تتقدمها الولايات المتحدة الامريكية، هي الأكثر استعدادا لمواجهة الأوبئة" والحديث هنا عن مؤشر الامن الصحي العالمي.



بالغوا في تقييم أنفسهم غير دارين بأن خدعة القدرة الكلية للحضارة الغربية الرأسمالية امام اختبار مع فيروس الكورونا الذي لم يكش ......





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