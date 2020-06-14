قائممقام الحبانية يكشف لـ”العهد نيوز” دوافع تمديد فرض حظر التجوال في الانبار

2020/06/14 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار كشف قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم ، الاحد، الدوافع الحقيقة وراء اعادة فرض حظر التجوال الصحي الشامل لعموم مدن الانبار.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “اعادة فرض حظر التجوال الصحي الشامل لعموم مدن الانبار، جاء بسبب قيام المفارز الصحية في دائرة صحة الانبار بإخذ مسحات من […]

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