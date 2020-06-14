كلية الإعلام بجامعة بغداد تعلن نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية للدراسات العليا

2020/06/14 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت كلية الإعلام في جامعة بغداد، الأحد، عن نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية النهائية لطلبة الدراسات العليا.وذكرت الكلية في بيان لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “الكلية باشرت بإداء الامتحانات الإلكترونية لطلبة الدراسات العليا، على وفق السياقات والتعليمات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأشار البيان إلى “مشاركة نحو (104) طالب وطالبة […]

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