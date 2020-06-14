رعب الارقام والاخبار المضللة في السوشيال ميديا

2020/06/14 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي تطل علينا وعلى مدار الساعة ومن مختلف قنوات التواصل الاجتماعي وخاصة مجموعات المشتركين (گروبات) في الواتسآب او الفيسبوك او الفايبر وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي، تطل بين لحظة واخرى ارقام وبيانات عن أعداد المصابين بفايروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي لكل مدينة او في البلاد والعالم محدثة تهويلا وترويعا يترك اثارا نفسية …

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