الحشد والشرطة ينفذان عملية دهم وتفتيش للمزارع المجاورة لنهر الفرات في الأنبار

2020/06/14 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والشرطة، الاحد، عملية دهم وتفتيش للمزارع المجاورة لنهر الفرات في الانبار لتأمين قاطع المسؤولية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من فوج البغدادي الثاني في الحشد الشعبي بالاشتراك مع فوج المغاوير نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في المناطق والمزارع المجاورة لنهر الفرات بناءً على معلومات استخباراتية

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