جنايات نينوى: الحبس 6 أشهر لمسؤول بتهمة سرقة مولدة

2020/06/14 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى، الأحد، حكما بالحبس 6 أشهر بحق مدير صحة نينوى بتهمة سرقة مولدة.وقالت المحكمة في بيان، إن “محكمة جنايات نينوى أصدرت اليوم، حكما بالسجن ستة اشهر بحق مدير صحة نينوى “فلاح الطائي”.وأضاف المصدر، أن “الحكم جاء على أثر دعوى أقيمت عليه بتهمة سرقته مولدة صحة المنصور ونصبها أمام منزله في […]

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