2020/06/14 | 14:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل “المركز الثقافي الإيراني”، على تجهيز معهد خاص لإعطاء الدروس الفكرية ضمن منهج “التّشيّع”، وسط مدينة #الميادين بريف #دير_الزور.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه «يجري العمل من قِبل “المركز الثقافي الإيراني”، على تجهيز ما…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتعزيز تواجدها.. إيران في طريقها لإنشاء معهدٍ لتدريس منهج التّشيّع بريف ديرالزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتعزيز تواجدها.. إيران في طريقها لإنشاء معهدٍ لتدريس منهج التّشيّع بريف ديرالزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).