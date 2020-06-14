البيشمركة تكشف تفاصيل هجوم نفذته مجموعة مسلحة على قرية بخانقين

2020/06/14 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، الأحد، تفاصيل هجوم نفذته مجموعة مسلحة على قرية بخانقين.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مجموعة مسلحة هاجمت ليل 13-14/6/2020 على قرية (دارا) التابعة لقضاء خانقين، ادى الهجوم الى استشهاد سبعة اشخاص من عائلة كردية كاكائية واصابة خمسة اخرين بجروح".ودانت الوزارة، "الجريمة البشعة"، داعية القوات العراقية في تلك الحدود الى "حماية ارواح واملاك الناس الابرياء بدون اي تمييز قومي او ديني وان سلامة السكان في تلك الحدود تقع على عاتق تلك القوات المتمركزة هناك".واضاف البيان، انه "خلال الفترة الماضية، حذرنا عديد المرات من غياب قوات البيشمركة في تلك المناطق ومخاطر الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".واشار البيان الى انه "بارتكاب العديد مثل هذه الجرائم، يتطلب الوضع تفعيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة ومعا وعن طريق (البيشمركة والجيش العراقي) العمل على ملء الفراغات الامنية بشكل يحمي ارواح واملاك المواطنين في تلك المنطقة بكوردها وعربها وتركمانها وكافة المكونات الدينية".وقال البيان، انه "باستهداف الكورد في تلك المناطق واخلاء القرى الكوردية بالقوة والجرائم والقتل، من عمل المجموعات الارهابية فقط والتي كانت مع داعش وتريد بهذه الاعمال الخطيرة اجلاء الكورد من المنطقة والاستمرار في عمليات التعريب والتهجير في المنطقة".واوضح البيان، "لذا نؤكد لجميع الاطراف، بان واجب قوات البيشمركة هو منع واحباط حلم الارهابيين ضد المواطنين المواطنين وسنرد بعنف على اية محاولة واستهداف من هذا القبيل".

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