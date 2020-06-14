النزاهة النيابية: خطة لإعادة الأموال المهربة

2020/06/14 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت لجنة النزاهة النيابية، عن خطتها لإعادة الأموال المهربة.

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