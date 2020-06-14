الارشيف اليهودي.. الاحتلال الامريكي وسرقة الكنوز العراقية

2020/06/14 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز متابعة بالتزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وبعد سيطرة هذه القوات المحتلة على العاصمة بغداد، استولت هذه القوات على آلاف الوثائق والمستندات والمخطوطات والمؤلفات النادرة التي كانت محفوظة في أبنية المخابرات العراقية والمتاحف والقصور الرئاسية التابعة للنظام البائد، ومن بين هذه الوثائق، أرشيف يهود العراق، الذي يضم آلاف الوثائق ونسخًا من التوراة، […]

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