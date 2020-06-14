مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: إصابة مسؤول حكومي رفيع في محافظة ذي قار بكورونا

2020/06/14 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد مصدر طبي، عن إصابة مسؤول حكومي رفيع في محافظة ذي قار بفيروس كورونا.واضاف المصدر في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان مسؤول حكومي اصيب مع افراد عائلته واحد أفراد حمايته الشخصية بفايروس كورونا.يذكر ان دائرة صحة ذي قار نفت خروج فيروس كورونا عن السيطرة، فيما أكدت إعداد خطط بديلة في حالة ازدياد الاصابات.وقال […]

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