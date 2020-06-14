تسجيل 2472 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 107 خلال 24 ساعة في إيران

2020/06/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل الفين واربعمئة واثنتين وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربعة وعشرين ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان ارتفاع اجمالي الإصابات في إيران الى مئة وسبع وثمانين الفا واربعمئة وسبع وعشرين شخصا، مشيرة الى تسجيل مئة وسبع وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الى أن أقاليم أذربيجان الغربية، وبوشهر، وكرمانشاه، في وضع صحي خطر.

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