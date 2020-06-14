العميري : اللجنة المشتركة توصلت الى حلول للخلاف الدائر حول قانون الضمان الصحي

2020/06/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة الصحة النيابية غايب العميري، عن توصل لجنة مشتركة الى حل للخلاف بشأن قانون الضمان الصحي.

وأوضح العميري في تصريح، ان اللجنة المشكلة والمؤلفة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، وممثلين عن النقابات الطبية والصحية والتمريضية، توصلت إلى حلول لنقاط الخلاف المتعلقة بقانون الضمان الصحي، والتي ظهرت بين مجلس النواب والحكومة، خلال القراءتين الأولى والثانية للقانون.

وأضاف العميري ان الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، أدت الى التوصل لصيغة نهائية جاهزة للتصويت، وهي صيغة ستحدث نقلة نوعية في الواقع الصحي، لافتا الى ان قانون الضمان سيساعد الفئات الفقيرة، إضافة الى دوره في تطوير الواقع الصحي في البلاد.

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