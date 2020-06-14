كوجر يستبعد خيار الاستقطاع من الرواتب مرة أخرى لحل أزمة السيولة النقدية

2020/06/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى خيار الاستقطاع من الرواتب لحل أزمة السيولة النقدية، فيما قدمت عدداً من المقترحات لحل الأزمة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن خطوة الاستقطاعات من الطبقة الهشة في المجتمع وهي رواتب المتقاعدين لم تكن خطوة موفقة وأعطت درساً مهماً للحكومة، مبيناً أن الحكومة في حال بدأت بالاستقطاعات من الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب فان وقع الاستقطاعات من هذه الدرجات سيكون أقل تأثيراً مما حصل.

وأضاف كوجر، ان رؤية اللجنة بأن الاستقطاع لن يحل المشكلة الفعلية على الأرض، لكن الحل يكون من خلال مواجهة الفساد والبدء بتصحيح مسار الدولة الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة.

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