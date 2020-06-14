الأمن والدفاع النيابية تعتزم استضافة الوفد المفاوض لأميركا

2020/06/14 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن النائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي، اليوم الأحد، عن عزم اللجنة استضافة الوفد المفاوض لأميركا، فيما أكد أن قرار إخراج القوات الاجنبية من البلاد لا رجعة فيه.وقال آمرلي في حديث لموقع “العهد” الفضائية، إن “هناك مقترحاً للجنة الامن والدفاع لاستضافة الوفد العراقي المفاوض لأميركا لمعرفة الامور بشكل صحيح حتى […]

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