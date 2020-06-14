2020/06/14 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على أفراد عصابة بتهمة سرقة مبالغ تصل الى خمسين مليون دينار بالعاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد “المنصور”، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مطلوبين عن جريمة السرقة، مشيرة الى تدوين اعترافات المتهمين قضائيا، إضافة الى ضبط المبالغ المسروقة بحوزتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : إلقاء القبض على أفراد عصابة متورطة بسرقة مبالغ تصل إلى50 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : إلقاء القبض على أفراد عصابة متورطة بسرقة مبالغ تصل إلى50 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).