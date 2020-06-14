لهذا السبب لم يحتفل برايثوايت بهدفه الأول مع برشلونة

2020/06/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

سجل المهاجم الدانماركي مارتن برايثوايت ، هدفه الأول بقميص برشلونة، في المباراة الأولى بعد عودة مس...





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