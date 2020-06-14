نائب يؤكد عودة الإنترنت في خمس مناطق في ديالى خلال الـ 24 ساعة المقبلة

2020/06/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن النائب محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، الأحد (24 حزيران 2020) عودة الإنترنت في خمس مناطق في المحافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الجبوري، في بيان، أنه أجرى "اتصالاً هاتفياً مع وزير الاتصالات أركان شهاب بعد قطع الانترنت في قضاء خانقين مناطق (حوض حمرين وقرة تبه وجلولاء وجبارة والسعدية) ليلة امس" .

ونقل عن وزير الاتصالات قوله ان "الكوادر الهندسية والفنية ستعالج الخلل بالسرعة الممكنة وفترة اقصاها 24 ساعة"، مبينا أن "القطع جاء للسيطرة على سعات الانترنت المهربة وإنهاء عمل الابراج غير الرسمية".

وأكد أحمد الجبوري ان "ملف مشكلة قطع الانترنت تم حسمه بنصب اجهزة في المناطق المذكورة خدمتاً للصالح العام".

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