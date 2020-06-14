بالوثيقة.. البرلمان يشكل لجنة للتحقيق بالاستيلاء على أرضٍ في نينوى

2020/06/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، الأحد (14 حزيران 2020)، تشكيل لجنة للتحقيق بالاستيلاء على أرضٍ بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وأظهرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم 11 نائبا من محافظة نينوى للتحقيق بملف الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها في الموصل، والتلاعب بعائدتيها، سواء كانت أملاكاً خاصة او عامة".

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بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كاطع الركابي، الأحد (14 حزيران 2020)، إن البيان العراقي _ الاميركي المشترك بعد الحوار الاستراتيجي غير واضح، فيما أشار إلى أن واشنطن لا تنوي مساعدة العراق.

وذكر كاطع الركابي في حد

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (14 حزيران 2020) تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استقبل وزير الخارجية الكويتي، أحمد نا

بغداد اليوم-كردستان

كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الأحد (14 حزيران 2020)، أبرز الملفات التي سيناقشها الوفد الكردي الذي سيزور بغداد مع الحكومة الاتحادية.





وقال خوشناو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي الذي من

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