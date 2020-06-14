2020/06/14 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الإقليم: 3% من المصابين معرضين للوفاة.. وبغداد تدعمها بملياري دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الإقليم: 3% من المصابين معرضين للوفاة.. وبغداد تدعمها بملياري دينار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الإقليم: 3% من المصابين معرضين للوفاة.. وبغداد تدعمها بملياري دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).