القبض على عصابة سرقت 50 مليون دينار في بغداد

2020/06/14 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن القاء القبض على عصابة سرقت 50 مليون دينار عراقي.

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