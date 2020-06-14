نائبة: هيمنة الحكومة على هذه الموارد ستخرجها من محنة دفع الرواتب

2020/06/14 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر جودت, الاحد , أن بإمكان الحكومة الخروج من محنة دفع الرواتب اذا هيمنت على عدة موارد غير نفطية , مشيرة الى ان اللجوء الى استقطاع الرواتب كما حدثت أخيرا دليل على ضعف الحكومة بالتحكم على تلك الموارد.

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