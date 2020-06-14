بالأرقام وقيمة المبالغ.. خلية الطوارئ الحكومية تكشف حقيقة رواتب الكيانات المنحلّة

2020/06/14 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت خلية الطوارئ الحكومية للاصلاح الاقتصادي والمالي، حقيقة رواتب الكيانات المنحلة، بالأرقام والمبالغ المصروفة.وبحسب تقرير الخلية، فإن “أعداد المستفيدين من رواتب الكيانات المنحلة يتراوح بنحو 20 ألف شخص وبمعدل راتب يتراوح بنحو 500 ألف دينار”.وذهبت بعض الوكالات والمصادر الاعلامية ان الرقم نحو 500 الف، وبحسب الوثائق الرسمية الرقم الحقيقي نحو […]

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