2020/06/14 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الخدمة الصحفية لمعهد سكولتك للعلوم والتكنولوجيا الروسي بالتعاون مع جامعة آلتو الأمريكية وجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الباحثين تمكنوا من إنشاء مكثف فائق المرونة يعتمد على الملح.ويمكن استخدام هذه المكثفات الفائقة في الإلكترونيات القابلة للارتداء (الساعات الذكية، على سبيل المثال) والبطاريات المحمولة.وتشير المقالة المنشورة على صفحات مجلة ” Journal of Energy Storage” إلى أن المكثف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتمكنون من تحويل الملح إلى مصدر للطاقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتمكنون من تحويل الملح إلى مصدر للطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).