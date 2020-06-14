الحكومة الألمانية: عودة أكثر من ألف لاجئ سوري لبلادهم منذ عام 2017

2020/06/14 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة الألمانية أن أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا طوعا، وبدعم مالي منها، إلى بلدهم خلال السنوات الأربع الماضية.وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في البلاد دفعت أموالا لـ199 رحلة إعادة خلال عام 2017، و466 رحلة عام 2018، و347 رحلة العام الماضي.ورجحت الوزارة، حسب شبكة “دوتشيه فيليه”، أن العدد الفعلي […]

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