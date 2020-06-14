الحكم بالسجن على مسؤول حكومي مع وقف التنفيذ

2020/06/14 | 15:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الثالثة يوم الاحد الحكم بالسجن مدة ستة اشهر على الدكتور فلاح الطائي مدير صحة نينوى مع ايقاف التنفيذ .

وقال مصدر قضائي لشفق نيوز، ان الحكم صدر بحق الطائي بعد تهمته بالاستيلاء على مولدة صحة المنصور ونصبها أمام بيته في حي المالية .

من جانبه اكد مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، ان المولدة كانت عاطلة عن العمل وجرى تصليحها ونصبها في دار للضيافة.

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