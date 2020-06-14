2020/06/14 | 15:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرانخفض مؤشر الأسعار في سوق العراق للأوراق المالية، الأحد، مع ارتفاع لعدد الشركات الموقوفة.

سجل مؤشر الأسعار في سوق العراق للأوراق المالية انخفاضًا في جلسته ليوم الأحد

وذكر بيان صادر عن السوق، 14 حزيران/يونيو، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ (258,210,869) سهمًا، بقيمة (208,455,800) دينار".

وأضاف البيان، أن "مؤشر الأسعار (ISX 60) أغلق على (423.35) نقطة، منخفضًا بنسبة (0.31%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة حين بلغ (424.67) نقطة".

كما أوضح، أن "عدد الأسهم المتداولة للشركات بلغ 16 من أصل 104 شركات مدرجة في السوق"، مشيرًا إلى أن "عدد الشركات الموقوفة أصبح 22 شركةً لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي".

وبلغ عدد الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير العراقيين، وفق البيان، 30 مليون سهم بقيمة بلغت 19 مليون دينار، من خلال تنفيذ 5 صفقات على أسهم شركتين.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي، 200 ألف سهم بقيمة مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة واحدة على أسهم شركة واحدة.

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة أوامر استقطاع نسب كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ (فيديو)

اللجنة المالية تطمئن بشأن الرواتب: أسعار النفط انتعشت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مؤشر الأسعار في سوق العراق للأوراق المالية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مؤشر الأسعار في سوق العراق للأوراق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).