محمد علاوي يطلق

2020/06/14 | 15:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأطلق السياسي والمرشح السابق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي، تجمعًا لـ"إنقاذ العراق من واقعه المأساوي"، ودعا المواطنين إلى المشاركة فيه بهدف الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي.

دعا علاوي إلى مراقبة حكومة الكاظمي والضغط عليها لمواجهة المخاطر المقبلة

وقال علاوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الأحد 14 حزيران/يونيو، إن "التجمع سيكون من المواطنين وإلى المواطنين وسيتم تسجيله رسميًا، لذلك انطلاقًا من هذا الامر سنطلب من المواطن الكريم كخطوة أولى اقتراح اسم لهذا التجمع، وسيتم في مرحلة لاحقة توضيح الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق هدفنا الأكبر (إنقاذ العراق من واقعه المأساوي ليكون العراق دولةً متقدمة)".

وأضاف علاوي، أن هدف التجمع هو "إيجاد خارطة لإنقاذ البلاد نحو الواقع الذي تستحقه"، فيما طرح ثلاثة محاور هي: المخاطر القادمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، و"الحلول" لمواجهتها، وآلية التحرك لتلافي المخاطر".

وشدد علاوي، على ضرورة "التحرك الشعبي لمراقبة الحكومة والضغط عليها لتحقيق الإجراءات التي تصب لمصلحة الوطن ورفض الإجراءات التي تخالف مصلحته وإسناد الحكومة كلما كان قرارها مع مصلحة الوطن".

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