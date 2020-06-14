احمد راضي وثلاثة رياضيين يكشف عن اصابتهم بـ

2020/06/14 | 15:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، عدد الرياضيين العراقيين المصابين بفيروس كورونا وقال درجال في بيان "تابعنا الحالة الصحية للكابتن احمد راضي أولاً بأول وتواصلنا مع وزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومديري مستشفيات إبن النفيس وإبن سينا والنعمان للإطمئنان على وضعه الصحي والوقوف معه ف...

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