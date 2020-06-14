خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي.. صالح يؤكد أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق

2020/06/14 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر بغداد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين.وأكد رئيس الجمهورية، أن العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المراحل المتقدمة […]

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