النزاهة النيابية تكشف عن خطتها لإعادة الأموال المهربة

2020/06/14 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت لجنة النزاهة النيابية، عن خطتها لإعادة الأموال المهربة.وقال عضو لجنة النزاهة النائب يوسف الكلابي، اليوم الاحد، إن “اللجنة أعدت خطة متكاملة لإعادة الأموال المهربة وإيقاف هدر المال العام، على وفق آليات دستورية وقانونية، بشرط أن يكون الموضوع تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.واشار الكلابي إلى أن “الحل الأمثل للخروج من الأزمة باسترداد الأموال […]

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