2020/06/14 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اغلق سوق العراق للاوراق المالية، الاحد، مؤشر الاسعار منخفضاً بنسبة (0.31%).وفي مايلي مؤشرات التداول لسوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الاحد.ـ بلغ عدد الاسهم المتداولة (258,210,869) سهم .ـ بلغت قيمة الاسهم (208,455,800) دينار .ـ اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (423.35) نقطة منخفضا بنسبة (0.31%) عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يغلق على انخفاض بنسبة 0.31%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يغلق على انخفاض بنسبة 0.31%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).