الكاظمي يزور مقر جهاز الأمن الوطني

2020/06/14 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز الأمن الوطني، وعقد اجتماعا مع رئيس الجهاز ووكيله والمديرين العامين فيه.وأثنى الكاظمي، خلال الاجتماع، على جهود العاملين في جهاز الأمن الوطني، ودورهم في محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، وفي تحصين الأمن الداخلي للبلاد.وبيّن الكاظمي أن العراق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما الاقتصادية منها، والتي تنعكس بشكل وآخر على الواقع الأمني، مؤكدا أن لدى الحكومة خططاً عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات.وشدد الكاظمي على أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، من أجل سلامة المواطنين واستقرار البلد أمنيا.وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حماية وحفظ كرامة المواطن، وأن يتم التعاطي مع الجميع وفق مبادىء حقوق الإنسان، مشددا في الوقت نفسه على عدم السماح لأحد أو لأية جهة بالاعتداء على الأجهزة الأمنية.

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