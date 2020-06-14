بارزاني يدعو الى تنسيق امني مشترك لحماية المناطق المتدهورة أمنياً

2020/06/14 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بياناً بشأن الهجوم الذي شنه مسلحون في قضاء خانقين ليلة أمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.وفيما يلي نص البيان:ببالغ الأسى والأسف، اُستشهد عدد من الإخوة والأخوات الكاكائية وأصيب آخرون بجروح خلال الهجوم الذي شنه إرهابيون على قريتي دارا و ميخاس التابعتين لقضاء خانقين.نتوجه لذوي الضحايا بخالص التعازي، ونسأل الله تعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.وإذ نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع وعدم الاستقرار في هذه المناطق، فإننا نشدد في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد وأهمية تواجد قوات البيشمركة في هذه المناطق، ليتسنى تحقيق التعاون والتنسيق مع الجيش العراقي بهدف إعادة الاستقرار إليها وحماية أموال سكانها وممتلكاتهم.

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