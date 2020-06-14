2020/06/14 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن الحكومة لديها الخطط الكفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، مبينا أن الأزمة المالية تنعكس بشكل سلبي على الأوضع الأمني في البلد.وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس مجلس الوزراء أجرى، زيارة الى مقر جهاز الأمن الوطني، وعقد اجتماعا مع رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة لديها خطط عديدة لتجاوز الأزمات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة لديها خطط عديدة لتجاوز الأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).