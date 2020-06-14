الكاظمي: الحكومة لديها خطط عديدة لمواجهة التحديات

2020/06/14 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر جهاز الأمن الوطني، وعقد اجتماعا مع رئيس الجهاز ووكيله والمديرين العامين فيه، فيما أكد أن لدى الحكومة خططا عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات.

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