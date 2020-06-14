2020/06/14 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، توفر (10) منح دراسية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن لنيل شهادة الماجستير للسنة الدراسية 2020-2021.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن منحت (10) مقاعد الى العراق، بواقع (5) اختصاصات (محاسبة، ومالية وإدارة المخاطر، وتسويق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن توفر10 منح دراسية لنيل الماجستير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن توفر10 منح دراسية لنيل الماجستير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).