2020/06/14 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، الإبقاء على توماس توخيل مدربا للفريق بصرف النظر عن موقف الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ليوناردو مدير الكرة في سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة “لي جورنال دي ديمونش” اليوم الأحد “عقده ممتد لعام آخر وسيكون جالسا على مقعد المدرب الموسم المقبل، يقوم بمهمة جيدة، النتائج جيدة”.

ونفى المدير الرياضي للنادي الباريسي تفاوضه مع أي مدرب آخر، قائلا “لم أبحث أو أتفاوض مع أي مدرب آخر، من المهم التأكيد على هذا الأمر”.

واستدرك “بل نتحدث مع توخيل، فهو على دراية تامة بكافة التفاصيل، فالأمور واضحة، لا نية للتفكير في التعاقد مع أي مدير فني آخر”.

ويتولى توخيل تدريب سان جيرمان منذ 2018، حيث سيطر الفريق على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة لكنه لم ينجح بعد في الفوز بدوري الأبطال.

وبلغ سان جيرمان دور الثمانية لدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، الفريق السابق لتوخيل، قبل أن تتسبب أزمة جائحة كورونا في إيقاف النشاط الكروي.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) يوم الأربعاء المقبل، كيفية استكمال البطولة القارية، وسط تكهنات بشأن إمكانية تحويلها لبطولة مصغرة تقام في آب/أغسطس المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس يوضح حقيقة تفاوضه مع خليفة توخيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس يوضح حقيقة تفاوضه مع خليفة توخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).