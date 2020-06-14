الأزمة النيابية تكشف الفئات المشمولة بالحجر المنزلي وعدد الكوادر الصحية المصابة بكورونا

2020/06/14 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت خلية الأزمة النيابية، الأحد، عن الفئات المشمولة بالحجر المنزلي بسبب امتلاء المستشفيات وعدد الكوادر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

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