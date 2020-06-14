إصابة نجم برشلونة تعكر رباعية مايوركا

2020/06/14 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عكرت إصابة نجم خط وسط نادي برشلونة، الهولندي الشاب، فرينكي دي يونغ، فرحة فوز فريقه على مضيفه مايوكا برباعية نظيفة، أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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