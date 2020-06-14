شركة طيران صينية تعلق رحلاتها بعد إصابات بكورونا

2020/06/14 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت إدارة الطيران المدني الصينية أن شركة خطوط جنوب الصين الجوية ستعلق رحلتها من داكا إلى قوانغتشو لأربعة أسابيع اعتبارا من 22 يونيو، لمخاوف من إصابات جديدة بفيروس كورونا.لفتت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الفحوص أظهرت إصابة 17 راكبا بفيروس كورونا على متن رحلة يوم 11 يونيو من عاصمة بنغلادش […]

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