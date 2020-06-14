2020/06/14 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الكويت تسلمت تسمية السفير العراقي الجديد منهل الصافي، منذ أكثر من شهر خلفاً للسفير علاء الهاشمي.وقال في تصريح إنه تمت الموافقة على تسمية السفير الجديد، وإرسال الموافقة للأشقاء في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الكويتية: تسلمنا طلب تسمية سفير جديد للعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الكويتية: تسلمنا طلب تسمية سفير جديد للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).