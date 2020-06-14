على وشك أن نعبد الأسد! - نادية خلوف

2020/06/14 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف نحب تمجيد الطّغاة، يصل الأمر بنا إلى تقديسهم.



في عام 2005 ، أجرى ديفيد هوك ، محقق في حقوق الإنسان ، مقابلة مع 40 شخص من كوريا الشمالية عن الدين .



فيما يلي بعض ردودهم حول دين كوريا الشمالية:."-"زوتشيه هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يمتلكه الشعب الكوري الشمالي-علمنا أن هناك حياة لشخصين: إحداهما مادية والأخرى هي الحياة السياسية.



علمنا أن الحياة السياسية كانت إلى الأبد مع القادة ......





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